معتصمون أمام مصرف لبنان في الحمرا نددوا بالسياسة المالية

اعتصم عشرات ​الطلاب​ امام مصرف ​لبنان​ في ​الحمرا​، بدعوة من تجمع طلاب لبنان، منددين ب​السياسة​ المالية الاقتصادية المتبعة، ودعوا الى التغيير.

وأكد المعتصمون "رفضهم لدفع ​الضرائب​"، مطالبين ب"ضريبة على الأرباح و​التأمين​".

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