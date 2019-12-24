معتصمون أمام مصرف لبنان في الحمرا نددوا بالسياسة المالية

اعتصم عشرات الطلاب امام مصرف لبنان في الحمرا، بدعوة من تجمع طلاب لبنان، منددين بالسياسة المالية الاقتصادية المتبعة، ودعوا الى التغيير.
وأكد المعتصمون "رفضهم لدفع الضرائب"، مطالبين ب"ضريبة على الأرباح والتأمين".
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