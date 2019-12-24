قوى مكافحة الشغب توزع الهدايا في وسط بيروت بمناسبة عيد الميلاد

وزعت قوى مكافحة الشغب بمناسبة عيد الميلاد الهدايا على المعتمين في وسط بيروت. وقد نشرت الميديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الفيديو التالي:
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