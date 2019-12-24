قوى مكافحة الشغب توزع الهدايا في وسط بيروت بمناسبة عيد الميلاد

وزعت قوى ​مكافحة الشغب​ بمناسبة ​عيد الميلاد​ ​الهدايا​ على المعتمين في ​وسط بيروت​. وقد نشرت الميديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ الفيديو التالي:

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