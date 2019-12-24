أعطى وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ الاذن بملاحقة موظفة في إحدى أمانات ​السجل العقاري​ في ​البقاع الغربي​ وفقاً لما ينصّ عليه القانون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل اعطى الاذن بملاحقة موظفة في إحدى أمانات السجل العقاري في البقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.