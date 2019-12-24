فرنجية:طبخة الحكومة تُظهر أنها حكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل

رأى رئيس ​تيار المردة​ النائب السابق ​سليمان فرنجية​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "حتى الآن طبخة ​الحكومة​ تُظهر أنها حكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل، حكومة تضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ و​السلطة​ وسياسيين مشهود لهم بالتقلّب. إلا إذا الله ألهم الرئيس المكلّف".

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