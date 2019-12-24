اشكال امام مصرف لبنان في الحمرا على خلفية اقفال الطريق

وقع اشكال بين ​القوى الامنية​ والمعتصمين امام ​مصرف لبنان​ في ​الحمرا​ الذين يحاولون إقفال الطريق. وقد وزع المعتصمون أمام مصرف لبنان في الحمرا - ​بيروت​، على السيارات ملصقات تحت شعار "مش دافعين" ودعوا اللبنانيين الى الامتناع عن دفع ​الضرائب​ والرسوم والتوقف عن تسديد ​القروض​ المصرفية المستحقة الى حين استرجاع الحقوق.

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