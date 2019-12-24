شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية البرلمان" توصى باستمرار الدعم المصرى للصومال فى مجال بناء القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، لمناقشة العلاقات لمصرية مع دول القرن الأفريقى (الصومال – جيبوتي – جزر القُمر)، وقد تناولت المناقشات في البداية تقديم التهنئة لوزير الخارجية على تجديد ثقة القيادة السياسية، كما أشادت بدور وزارة الخارجية في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول وكذلك دورها فى المنظمات الدولية، كما تناولت العديد من جوانب تلك العلاقات.

وأكدت اللجنة استعداد مصر مواصلة تقديم الدعم للصومال، لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى معها، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وتدريب الكوادر الفنية الصومالية، مطالبة بتضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التى تواجه الصومال سواء تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو السعى لتحقيق التنمية.

كما أوصت اللجنة باستمرار الدعم المصرى للصومال خاصة فى مجال بناء القدرات، وأشادت بما وجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم 200 منحة تعليمية للصومال، فضلا عن تفعيل التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية وصيد الأسماك، كما تشيد بالزيارة التى قام بها وفد من رجال الأعمال المصريين إلى الصومال مؤخرا.

وأكدت اللجنة على الدور المهم الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعقد قمة ثلاثية بنيويورك مع الرئيسين الصومالى والكينى إنطلاقاً من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والعلاقات المتميزة التى تربط مصر مع كلتا الدولتين وذلك لبحث الملفات الخلافية بينهما.

وأوصت لجنة الشئون العربية بالبرلمان اللجنة بالعمل على بحث سبل التعاون فى البرامج الدينية لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع قدرات الكوادر الدينية بين الأزهر الشريف ودولة جيبوتى، وأوصت اللجنة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحرى الذى يربط بين موانئ جيبوتى وقناة السويس.

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كما أوصت اللجنة بزيادة التعاون بين البلدين، واستفادة الجانب المصرى من المساحة التى تم طلبها أثناء زيارة وزير التجارة الجيبوتى للقاهرة فى عام 2017 والتى تصل إلى حوالى مليون متر مربع فى المنطقة الحرة فى جيبوتى، والعمل على تنميتها لا سيما أن جيبوتى تعمل على تطوير البنية التحتية (الطرق والسكك الحديدية).

وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز حضور الشركات المصرية في جيبوتي في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية كالطاقة والبناء والدواء. لتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأوصت اللجنة بدعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق بينهما في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة بعد الزيارة المثمرة التي قام بها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إلى جانب التوصية بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في جمهورية جزر القمر وتوظيف الإمكانيات المصرية لتعزيز خططها التنموية وبناء القدرات القمرية خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأكدت اللجنة على أهمية توفير دورات تدريبية لنقل الخبرات وبناء القدرات فى المجالات ذات الأولوية لجزر القمر، والتنسيق المستمر بين الجانبين فى المحافل الدولية، وأوصت اللجنة بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، فضلا عن التعليم والثقافة من خلال استضافة مصر لحوالي 3 آلاف طالب من أبناء جزر القمر للدراسة في مصر.