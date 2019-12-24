"تعليم البرلمان" توصى بإنشاء منافذ بيع لشركات الأدوية الحكومية بالمستشفيات الجامعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، بإنشاء منافذ بيع لشركات الأدوية والمستحضرات الطبية الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام بالمستشفيات الجامعية للتيسير على المرضى. وقررت اللجنة رفع توصيتها للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، والوزراء المُختصين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتمانى، بشأن سوء الخدمة المقدمة لعمل جراحات بمستشفيات الجامعة بمحافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور سامى المشد، بشأن سوء الخدمة الطبية وسوء المعاملة مع المرضى فى مستشفيات جامعة المنوفية. Advertisements وتساءل الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، عن سبب العمل فى جزر منعزلة، وغياب التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. وكان الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، قد أكد أن المستشفيات الجامعية تُعانى من ضعف التمويل، مشيرا إلى أن أغلب المستشفيات الجامعية تعتمد على التبرعات، مطالبا برفع مخصصات الباب الثانى والسادس بموازنة المستشفيات الجامعية. كما طالب عبد الغفار بإدراج المستشفيات الجامعية على خطة الإحلال والتجديد، وإيجاد آلية قانونية لفتح منافذ بيع لشركات قطاع الأعمال التى تعمل فى مجال الدواء والمستحضرات الطبية فى المستشفيات الجامعية للتسهيل على المرضى ومعالجة الخلل الموجود بها.

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