شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تنتقد سوء الخدمة بالمستشفيات الحكومية بقنا وتطالب بخطة تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت لحنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، سوء الخدمات والأوضاع الصحية فى المستشفيات الحكومية بمحافظة قنا، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتدبير الاعتمادات المالية لتطوير المستشفيات وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسـكر، بشـأن تـأخر تنفيـذ قـرار تحويـل مستشـفى قـوص المركزي بمحافظة قنا إلى مستشفى عام، وعدم توفير مبلغ الـــ40 مليون جنيه تبرع من "تحيا مصر".

وقال "عسكر"، خلال الاجتماع: "يجب علينا أن نحمل أعباء المواطن، فلا يوجد شكوى غير الصحة، فقد أصبحت مستشفى قوص المركزي ترانزيت لمعظم المستشفيات المحيطة، وذلك لأنه ينقصها معظم الأجهزة، فقد سبق وأن طالبنا من خلال طلبات إحاطة وبيان عاجل بسرعة الاستجابة إلا أنه لا يوجد رد".

وأشار "عسكر"، إلى أن منطقة قوص الوضع الصحي فيها منحدر وسيئ جدا، وأنه بالرغم من حصول المستشفى علي مبلغ 40 مليون جنيه تبرع من صندوق "تحيا مصر" لتجهيز المستشفى إلا أنه دون جدوي، موضحا أن شبكة الصرف الصحي في المستشفى عبارة عن مستنقع صحي، وتحولت مصدر للأوبئة والأمراض، ومرضي الغسيل الكلوي في تزايد مستمر ومهددون بالموت بسبب تعطل الأجهزة وانتهاء صلاحيتها، حيث يوجد 230 حالة فشل كلوي عجزت المستشفي عن استقبالهم بسبب تقادم وتهالك الأجهزة فى وحدة الغسيل الكلوي.

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وطالب "عسكر" بتحويل المستشفى المركزي إلي مستشفى عام، واستغلال المبلغ الذى حصلت عليه المستشفى لتجديد الأجهزة وصيانتها.

من جانبه، قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المشكلة التي تعاني منها مستشفي قوص تتكرر في محافظة الإسكندرية، لذلك لابد من الاهتمام بوضع خطه شاملة لتجهيز معظم المستشفيات بالمحافظات، مطالبا بسرعة الاهتمام بصحة المواطن البسيط الذى يعتبر المستشفى الحكومي الملاذ الآمن بعيدا عن العيادات الخاصة.

وتساءلت النائبة إلهام المنشاوي، عضو اللجنة: " كيف تترك المستشفى أن تتحول إلي مستنقع للصرف الصحي، وأين إجراءات السلامة بالرغم من عدم صلاحيتها لاستقبال المرضي أو الأصحاب بعد أن أصبحت مصدر للأوبئة والأمراض المزمنة"، مطالبة بضرورة تنظيم زيارة ميدانية للمستشفى لرصد الأزمة علي الطبيعة.

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إنه لابد من معالجة الصرف الصحي للمستشفي بطريقة صحية وتوفير إجراءات الوقاية لحين تجهيز المستشفى بالكامل.