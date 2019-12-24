شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" للبرلمان: تعاقد مع مستشفيات خاصة لسد عجز الرعاية المركزة والحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة، إنه تم أخذ خطوات تنفيذية للتعاقد مع المستشفيات الخاصة، خاصة فى الرعاية المركزة والحضانات، حتى يتم القضاء على تلك الأزمة، وسد العجز فى العناية المركزة والحضانات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف "وديع"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، أنه تم الاجتماع مع 135 مستشفى خاص للتعاقد معهم، وتم التوافق على التعامل بأسعار وزارة الصحة.

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ودعا ممثل وزارة الصحة، نواب البرلمان فى المحافظات إلى ترشيح أى من المستشفيات الخاصة للتعاقد معها لتوفير الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن ذلك سوف يكلف موازنة وزارة الصحة مليار جنيه.

جاء ذلك تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بشأن التعاقد مع المستشفيات الخاصة فى العنايات والحضانات بالأسعار الاسترشادية للتأمين الصحى، لسد العجز، وحل مشكلة المعاناة المستمرة من نقص أسرة العناية المركزة والحضانات.