"دفاع النواب" تؤكد أهمية التكاتف لمكافحة الفساد بكافة صورة فى ضوء توجيهات الرئيس

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وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وجهت بأهمية دور وزارة العدل في مكافحة أى صور للفساد فى الجهات التابعة لها، لاسيما التي تتصل مباشرة بالتعامل مع الجمهور.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل دراسة ومسئولية باقي الجهات الرقابية في مواجهة الفساد، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي ومدي تنفيذها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.
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