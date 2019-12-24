ربة منزل تقتل طفلها السفاح وتدعي وفاته في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على ربة منزل، لاتهامها بقتل طفلها من السفاح، وادعائها وفاته في مدينة نصر.

تبلغ للمقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من شرطة النجدة بوفاة طفل بعقار دائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع كلاً من "جمانة. ذ" طالبة ومقيمة محل البلاغ، و"نجلاء. و" مضيفة بشركة مصر للطيران، والدة الأولى مالكة الشقة محل البلاغ وقررا بحضور الخادمة فاطمة، وبصحبتها نجلها الطفل البالغ من العمر 6 شهور للقيام بأعمال نظافة الشقة سكنهما، والمبيت طرفهما وأثناء نومها قامت بالاتكاء على طفلها الرضيع مما أدى لوفاته، وبمناقشة المدعوة فاطمة أيدت ما سبق، وادعت بوفاة نجلها عرضاً على النحو المُشار إليه.

بإجراء المناظرة على جثة الطفل تبين وجود آثار ضغط على منطقة الفم والأنف وخروج إفرازات مما يرجح وجود شبهة جنائية بالوفاة.

Advertisements

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، لكشف غموض الواقعة.

على الفور قام الرواد إسلام سمير وأحمد الوكيل ومحمد مجلي وإبراهيم الغمري وإسلام صبحي ضباط مباحث القسم بإعادة مناقشة والدة الطفل وبتضييق الخناق عليها أقرت بأنه نظراً لكون نجلها ناتج عن حملها سفاحاً من "عبد الحليم.ع" ورفض الأخير نسب الطفل إليه وعدم قيده بدفتر المواليد قررت التخلص منه فقامت بكتم أنفاسه عن طريق وضع وجهه على صدرها حتى فارق الحياة, واختلاق الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.