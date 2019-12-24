جامعة القاهرة تحتفل بالذكرى الـ16 لعيد العلم.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تحتفل جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعيد العلم الـ 16، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، إلى جانب عدد من العلماء.

وقال جامعة القاهرة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يكرم الخشت، خلال الاحتفالية علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.

وأشارت الجامعة، إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.

وتابعت الجامعة، نحرص على خروج عيد العلم هذا العام في مظهر جديد يليق بالعلم والعلماء والعلم بوصفهم عماد تطور المجتمع وبناء الدولة القوية المتقدمة، وإسهامهم في بناء الانسان القادر على مسايرة الحياة الحديثة ومواجهة كافة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف الجوانب.