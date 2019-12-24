كيف قضى اتحاد الأثقال على مسيرة لاعبيه بمكملات غذائية ملوثة بالمنشطات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تحقيق- رمضان حسن وعلى البهجي:
غلاف- أحمد مولا:
إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال دوليًا لمدة عامين، وتجميد نشاطه محليًا، تسبب في إنهاء وتهديد مستقبل50 لاعبًا ولاعبة، يمثلون الفرق القومية الثلاثة التي تمثل مصر في المحافل الدولية لرياضية رفع الأثقال.
بالأمس القريب كان يتم إعداد اللاعبين ليكونوا أبطال الغد، وأهدر الإيقاف الدولي، -الذي رفض طعن مصر عليه-، أكثر من 7 ملايين جنيه أنفقها الاتحاد على لاعبيه، تنوعت مصادرها بين الميزانية المخصصة من وزارة الشباب والرياضية وتمويل الرعاة الرسميين.
لمعرفة المسؤولين والمتسببين في إهدار هذه الملايين ووقف مسيرة 50 لاعبا، اضغط هنا ⇐ لقراءة التحقيق
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