رئيس "التنمية الصناعية": سددنا 670 مليون جنيه للضرائب خلال 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية، عن أن البنك سدد 670 مليون جنيه لمصلحة الضرائب في وزارة المالية، وذلك عن أرباح البنك خلال السنوات الأربع الماضية، واصفا سداد الضرائب المستحقة على البنك بأنه "شرف كبير".

وقال فهمي، في حوار مع الخليج 365 ينشر لاحقا، إن البنك حقق أرباحا تصل إلى 1.5 مليار خلال 4 سنوات من توليه مهام البنك من 2015، وحتى سبتمبر الماضي، مستهدفا تحقيق ربحية تصل إلى مليار جنيه خلال 2020.

وأضاف أنه بعد توليه عمله في البنك اكتشف أن البنك يمر بنزاع قضائي مع وزارة المالية لعدم تسوية ضرائب متراكمة من 22 عاما وصلت إلى 900 مليون جنيه، ثم بدأت إجراءات التفاوض لإنهاء المديونية في مقابل سداد 150 مليون جنيه، وتم إنهاء النزاع حتى يعتبر ملف الضرائب من العلامات المضيئة في البنك.