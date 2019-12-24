"التعاون الإسلامي" تدعو إلى ضمان سلامة المسلمين في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)
دعت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء إلى ضمان سلامة المسلمين وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند.
وقالت المنظمة ، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم، إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند, معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بكل من قضية حقوق المواطنة وقضية مسجد بابري.
وأكدت المنظمة "مجدداً على الأهمية الحاسمة التي يكتسبها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة ،التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز".
وأشارت إلى أن "أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وقد تكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".
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