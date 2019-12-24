قرقاش مهاجما تركيا بعد انتقادها منظمة التعاون الإسلامي: انتهت رئاستها فاشتكت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- وكالات:

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، إنه من الغريب أن تترأس دولة ما منظمة التعاون الإسلامي لسنوات دون شكوى من أدائها، ثم تسارع بتلك الشكاوى مع انتهاء فترة رئاستها.

وكتب قرقاش تغريدة جاء فيها "غريبٌ... أن تترأس منظمة كبيرة كمنظمة التعاون الإسلامي لسنوات عدة دون أن تشكو من فعاليتها أو أدائها وفور انتهاء رئاستك تبدأ شكواك. وتتمادى إثر ذلك وتسعى إلى تبني سياسة إجتماعات المحاور والاستقطاب".

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لم يذكر الوزير الإماراتي اسم الدولة بالتحديد، لكن من الجدير بالذكر أن تركيا تسلمت من مصر رئاسة المنظمة الإسلامية في عام 2016، قبل أن تتولى السعودية الرئاسة في مايو من العام الحالي.

وكانت تركيا حضرت قمة إسلامية في ماليزيا الأيام الماضية، بحضور قطر وإيران ومقاطعة من السعودية ومصر ودول إسلامية كبرى.

اعتبر البعض تلك القمة محاولة لخلق بديل لمنظمة التعاون الإسلامي ومقرها مدينة جدة السعودية، فيما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اتصالا هاتفيا جرى بين مهاتير والعاهل السعودي الملك سلمان، أكد الأخير خلاله "على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة."