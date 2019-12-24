أفغانستان: مقتل 15 في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش أمنية

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الثلاثاء، أن عناصر من حركة طالبان الإرهابية نصبوا كمينا عند نقطة تفتيش حكومية في إقليم بلخ شمالي أفغانستان، وقتلوا خلاله أكثر من 15 فردا من قوات الأمن الأفغانية.
وذكرت مصادر نقلا عن حاكم منطقة دولت أباد، محمديوسف، أن العشرات من مقاتلي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش يحرسها جنود أفغان وعناصر من المخابرات، وقتلوا 15 شخصا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، أن سبعةجنود قتلوا. ولا تميل الوزارة إلى الكشف عن أعداد ضحايا القتال مع طالبان على وجه الدقة.
وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن، وأسرت أربعة آخرين كما أصيب ستة. وكثيرا ما تبالغ الحركة في حجم الخسائر التي تلحقها بالقوات الحكومية الأفغانية.
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