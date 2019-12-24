ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن السلطات السورية عثرت على أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة في بئر بمحيط قرية (السعن الأسود) بريف حمص الشمالي.
كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة في بئر عمقها 35 مترا في مزارع قرية (السعن الأسود) بمنطقة (تلبيسة) في ريف حمص الشمالي.
ونقلت الوكالة عن مصدر في الجهات المختصة - لم تسمه - القول إنه من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لاستكمال أعمال تأمين المناطق المطهرة من الإرهاب؛ حفاظا على حياة المدنيين عُثر على كمية
دوشكا وقذائف (أر.بي.جي.) مع حشواتها وقذائف هاون وأجهزة اتصال ومذخرات ومناظير ليلية وذخائر بمختلف العيارات).
وأضاف المصدر أن الأسلحة المضبوطة شملت (رشاشات متوسطة وقنابل يدوية وصواريخ محمولة على الكتف وبنادق آلية بعضها أمريكي الصنع، إضافة لرشاش
وعثرت الجهات المختصة - أمس - بريف القنيطرة على ذخائر متنوعة بكميات كبيرة وقذائف هاون عيار 120 مم وصواريخ ورشاشات متوسطة وثقيلة 37 مم وقاعدة إطلاق رشاش رباعي وألغام فردية صناعة إسرائيلية وأخرى مضادة للدبابات وقنابل وعبوات ناسفة صناعة محلية وأقنعة واقية من الغازات، كما فككت عناصر الهندسة عددا كبيرا من الألغام الفردية والمضادة للدروع كانت مزروعة في الأراضي الزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثورعلى أسلحة من مخلفات الإرهابيين بريف حمص بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.