العثورعلى أسلحة من مخلفات الإرهابيين بريف حمص بسوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن السلطات السورية عثرت على أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة في بئر بمحيط قرية (السعن الأسود) بريف حمص الشمالي.



ونقلت الوكالة عن مصدر في الجهات المختصة - لم تسمه - القول إنه من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لاستكمال أعمال تأمين المناطق المطهرة من الإرهاب؛ حفاظا على حياة المدنيين عُثر على كمية

كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة في بئر عمقها 35 مترا في مزارع قرية (السعن الأسود) بمنطقة (تلبيسة) في ريف حمص الشمالي.



وأضاف المصدر أن الأسلحة المضبوطة شملت (رشاشات متوسطة وقنابل يدوية وصواريخ محمولة على الكتف وبنادق آلية بعضها أمريكي الصنع، إضافة لرشاش

دوشكا وقذائف (أر.بي.جي.) مع حشواتها وقذائف هاون وأجهزة اتصال ومذخرات ومناظير ليلية وذخائر بمختلف العيارات).



وعثرت الجهات المختصة - أمس - بريف القنيطرة على ذخائر متنوعة بكميات كبيرة وقذائف هاون عيار 120 مم وصواريخ ورشاشات متوسطة وثقيلة 37 مم وقاعدة إطلاق رشاش رباعي وألغام فردية صناعة إسرائيلية وأخرى مضادة للدبابات وقنابل وعبوات ناسفة صناعة محلية وأقنعة واقية من الغازات، كما فككت عناصر الهندسة عددا كبيرا من الألغام الفردية والمضادة للدروع كانت مزروعة في الأراضي الزراعية.