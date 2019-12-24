سوريا تستعيد 90 مليار ليرة من قضية فساد بوزارة التربية

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن انتهائها من تدقيق ملفات الفساد في وزارة التربية السورية، والمتعلقة بعقود شراء موقعة بين عامي 2016 و 2018.
وبحسب بيان الهيئة، فقد تم توقيع حوالي 591 عقدا تم التلاعب في مضامينها، بهدف القيام بعمليات كسب غير مشروع، وبلغتقيمتها الإجمالية مايقارب 72.99 مليار ليرة سورية، وهي قيمة الفروقات السعرية بين العقود مع إضافة الفوائد القانونية والتي تبلغ 17 مليار ليرة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وعرضت الجهة المتعهدة، تسديد المبالغ المترتبةعليها، ووافقت وزارة التربية على سداد مبلغ 20 مليار ليرة نقدا خلال الشهرين القادمين، فيما سيتم تسديد باقي المبالغ خلال فترة عام من تاريخه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة على ذلك.
كما سيتم تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة للعقود الموقعة عام 2019، والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة، إلى حسابات المبالغ المطالب بها.
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