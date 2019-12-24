العراق.. نصب خيم الاعتصام أمام حقل مجنون النفطي في البصرة

أفادت مصادر في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن المحتجين في محافظة البصرة نصبوا خيم الاعتصام أمام حقل مجنون النفطي، ومنعوا الدخول والخروج منه.
ذكرت أن المحتجين نصبوا خيم اعتصامأمام الحقل، وطالبوا بتنفيذ مطالبهم التي تتعلق بفرص العمل والخدمات، وكذلك ملف اختيار رئيس حكومة وفق المواصفات التي طرحت في ساحات الاحتجاج، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
يذكر أن حقل مجنون، حقل نفطي عملاق، يقع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، ويقدر احتياطيه بنحو 38 بليون برميل من النفط.
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