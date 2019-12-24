روسيا تتخذ تدابير مضادة لعقوبات واشنطن بسبب "التيار الشمالي-2"

أكدت رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها ستتخذ تدابير جوابية على العقوبات الأمريكية على مشروع (التيار الشمالي-2) للغاز.
قالت ماتفيينكو - خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - "إن الإدارات الروسية المعنية تعمل على إعداد تدابير جوابية على هذهالعقوبات"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن الحاجة لاتخاذ مثل هذه التدابير أيضًا.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف - أمس - أنه لا يوجد لديه شك بإتمام بناء مشروع (التيار الشمالي-2) للغاز بالرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده سترد بالمثل على عقوبات واشنطن ضد (التيار الشمالي-2).
كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت - في 20 ديسمبر الجاري - بدء سريان العقوبات على خطي أنابيب "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" وطالبت الشركات، التي تقوم بمد أنابيب الغاز، بوقف البناء على الفور.
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