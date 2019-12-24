لترميم دار ابن خلدون .. الإيسيسكو والحكومة التونسية توقعان اتفاقية شراكة

وقعت المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، للبدء في أعمال ترميم وصيانة المعلم الأثري دار العلامة ابن الخلدون في تونس العاصمة.

وذكرت المنظمة (مقرها الرباط) - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الاتفاقية (التي تم توقيعها بتونس) تضمنت تعهد الإيسيسكو بتمويل أعمال التهيئة والترميم والصيانة لمعلم "دار ابن خلدون"، وذلك وفقا للتقرير الفني الذي أعده المعهد الوطني التونسي للتراث، فيما تعهدت وزارة الشؤون الثقافية التونسية بصرف التمويل الذي توفره المنظمة

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في أعمال ترميم وصيانة الدار، على أن يتم توفير التمويل اللازم على 3 أقساط، يتم تحويل أولها بقيمة 30% من إجمالي المبلغ بداية من تاريخ توقيع الاتفاقية.



وتتضمن بنود الاتفاقية، تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تقدم إنجاز المشروع، تتألف من ممثلين اثنين عن الإيسيسكو، وممثل لوزارة الشؤون الثقافية التونسية، وآخر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، على أن تكون مدة سريان الاتفاقية عامين من تاريخ التوقيع.



شهد توقيع الاتفاقية الدكتور محمد زين العابدين، وزير الشؤون الثقافية التونسي، وعدد من المسؤولين بالوزارة، ومن الإيسيسكو محمد الغماري مدير أمانة المؤتمر العام والمجلس التنفيذي والمؤتمرات المتخصصة، والدكتور قيس الهمامي مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي.

ووقع الاتفاقية عن الإيسيسكو محمد الهادي السهيلي، المستشار القانوني للمدير العام، وعن وزارة الشؤون الثقافية التونسية فوزي محفوظ المدير العام للمعهد الوطني للتراث.



ولقيت مبادرة الإيسيسكو لترميم دار ابن خلدون، ترحيبا كبيرا داخل الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تؤكد المبادرة توجه الإيسيسكو في ظل رؤيتها الجديدة، التي تتبنى مواكبة التحولات الثقافية الرقمية والاستثمار في الدبلوماسية الثقافية وتثمين رأس المال الثقافي وتصدير الثقافة الإسلامية التنويرية إلى العالم.