7 قتلى في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية شمال أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل ما لا يقل عن سبعة جنود وإصابة ستة آخرين جراء هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان على قاعدة عسكرية شمالي البلاد.

وقال مسؤولون إن الهجوم وقع عند الساعة 0430 فجر اليوم (1200 بتوقيت جرينتش)، واستهدف قاعدة خيلي جولي العسكرية، بمنطقة دولت آباد، وهي واحدة من المناطق الثمانية المضطربة بإقليم بلخ.

ووفقاً لبيان الوزارة هناك ثلاثة من عناصر الاستخبارات من بين أولئك الذين قتلوا في الهجوم على القاعدة، التي توجد بها قوات من الجيش والاستخبارات. وذكر البيان أن تحقيقات تجري بشأن الهجوم.

وأكد العضوان بمجلس الإقليم محمد أفضل حديد وذبيح الله كاكار وقوع الهجوم، إلا أنهما ذكرا أن العدد الدقيق للضحايا لم يتضح بعد.

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وأوضح كاكار أن القاعدة تضم حوالي 20 عسكرياً ومركبتين مدرعتين.

وأضاف أن مسلحي طالبان دمروا إحدى المركبتين بصاروخ واستولوا على بقية المعدات العسكرية بما في ذلك المركبة الأخرى.