اليابان تطالب كوريا الجنوبية بخطوات لحل الخلاف الثنائي

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية تتحمل مسؤولية اتخاذ إجراءات لحل خلافات ثنائية دفعت بالعلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وأدلى آبي بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة ثلاثية مع الصين وكوريا الجنوبية في مدينة تشنغدو الصينية.

وساءت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية ووصلت لأدنى مستوياتها خلال عقود بعدما قضت المحكمة العليا في سول العام الماضي بإلزام الشركات اليابانية بتعويض بعض الكوريين الذين عملوا بالسخرة خلال الحرب.

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وتقول اليابان إن القضية سويت بموجب اتفاقية مبرمة عام 1965 مضيفة أن حكم المحكمة ينتهك القانون الدولي.