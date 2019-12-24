الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينياً من الضفة الغربية

شهدت مدينتي رام الله والبيرة مواجهات، صباح اليوم الثلاثاء، في أعقاب اقتحام دوريات الاحتلال الإسرائيلي لشارع الإرسال وحي البالوع تمكن خلالها الشبان من إصابة دوريات الاحتلال بزجاجات حارقة من مسافة الصفر.

وشددت سلطات الاحتلال إجراءاتها حول قرى جنوب نابلس وبخاصة عراق بورين وتل وصرة وعصيرة القبلية وتمركزت ليلاً وصباح اليوم في أطرافها، ونصبت حاجزاً طياراً على طريق المربعة غربي تل.

واعتقل جيش الاحتلال 22 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وأحالهم للتحقيق بتهمة مقاومة الجيش والتخطيط لشن عمليات ضد المستوطنين.

من جهتها هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تساندها قوة معززة من جيش الاحتلال اقتحمت "خلة عبد" في بلدة المكبر ساعات الفجر وشرعت بهدم منزلين وذلك بحجة البناء غير المرخص.. وكانت بلدية الاحتلال قد أخطرت مقدسياً من بلدة العيسوية، يوم أمس بهدم منزله لنفس الذريعة.

من جهتها توغلت آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن 7 جرافات عسكرية إضافة إلى آلية عسكرية واحدة توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.