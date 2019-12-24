تحطم طائرة روسية ونجاة قائدها

أفاد مصدر عسكري روسي اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة من طراز "سو57-"، دون أن يسفر هذا عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر القول إن الطائرة تحطمت بالقرب من كومسومولسك أون أمور في إقليم خاباروفسك الروسي.

ولفت المصدر إلى أن "سبب سقوط الطائرة هو عطل، إلى جانب وجود خطأ من الطيار".

وأوضح المصدر أنه "كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز".

وسقطت الطائرة على مسافة حوالي 120 كيلومترا من مطار دجيموجوي.