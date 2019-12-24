بيلوسي: لم أكمل فريق عملي لمواكبة محاكمة ترامب في الكونجرس

دخلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في سجال مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل حول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت بيلوسي رئيسة مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية إنها لم تستكمل بعد تشكيل فريق عملها لمواكبة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.

وكتبت في تغريدة "لا يمكن لمجلس النواب أن يختار ممثليه في إجراءات العزل قبل أن نعرف ماهية المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ".

وسيشكل مجلس النواب فريق ادعاء في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ التي من المقرر أن تبدأ في يناير. ويتمتّع الجمهوريون بغالبية في المجلس حيث يشغلون 53 مقعداً من أصل مئة.

ولم تسلّم بيلوسي لائحة الاتّهام التي صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي وتضّم اتهامين لترامب وسط خلاف مع ماكونل حول شكل المحاكمة.

ويطالب الديموقراطيون بإدلاء أربعة مستشارين (حاليين وسابقين) للبيت الأبيض على صلة مباشرة بملف أوكرانيا بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ.

وكان ترامب قد منع المستشارين الأربعة المعنيين من الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب. ويعتبر الديموقراطيون أن مثول هؤلاء سيعزز موقف الحزب في المحاكمة امام مجلش الشيوخ، حيث يتطلب عزل الرئيس غالبية ثلثي المجلس.

وقالت بيلوسي إن "الرئيس ترامب حجب شهوده ووثائقه عن مجلس النواب وعن الشعب الأميركي، على خلفية شكاوى زائفة من إجراءات مجلس النواب"، وتساءلت "ما هي حجّته الآن؟".

وقال ماكونل خلال مقابلة مع محطة "فوكس" التلفزيونية الإثنين إن بيلوسي "تعتقد على ما يبدو أنها يمكنها أن تملي علينا كيف نجري المحاكمة".

وتابع "لم نستبعد (مثول) الشهود"، مضيفاً أنه يريد تطبيق القواعد نفسها التي اعتمدت في محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وقال ماكونل "يتم الاستماع للمرافعات الافتتاحية، ثم هناك فترة أسئلة مكتوبة، وفي تلك المرحلة من محاكمة كلينتون، توصلنا لقرار بشأن أي شاهد نستدعي".

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وأضاف "ما كان صالحاً بالنسبة للرئيس كلينتون سيكون صالحاً للرئيس ترامب".

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وهاجم ماكونل بيلوسي لعدم إرسالها حتى الآن اللائحة الاتّهامية إلى مجلس الشيوخ.

وقال إن "الأوراق يجب أن تسلّم إلى مجلس الشيوخ، ولا يمكننا المضي قدما إلى أن تقوم رئيسة مجلس النواب بهذا الأمر"، مضيفاً "إنها تحاول على ما يبدو أن تملي علينا كيفية إجراء المحاكمة".

وتابع الزعيم الجمهوري "لست متلهّفاً لإجراء هذه المحاكمة"، مضيفاً "إذا كانت تريد عدم تسليم الأوراق، فلتفعل ذلك".

وتابع ماكونل "أفترض أنها سترسلها عاجلا أم آجلاً"، مضيفاً "يبدو لي الموقف عبثياً ألا ترسل بعد إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس الأوراق إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة التي ينص عليها الدستور".

بدوره هاجم ترامب الذي يمضي عطلة في فلوريدا رئيسة مجلس النواب.

وكتب في تغريدة أن "بيلوسي تعطينا أكثر محاكمة غير عادلة في تاريخ الكونجرس الأميركي، وتتباكى الآن للمطالبة بمحاكمة عادلة في مجلس الشيوخ وتخرق كل القواعد".

وكان مجلس النواب قد صوّت الأسبوع الماضي على إطلاق إجراءات عزل ترامب بتهمة استغلال السلطة لممارسته الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظاً لمواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 2020.

وترامب متّهم بحجب مساعدة عسكرية عن أوكرانيا لممارسة ضغوط على كييف من أجل فتح تحقيق بحق بايدن.

وجاء في رسالة إلكترونية داخلية نشرت في نهاية الأسبوع، أبلغ مسؤول في البنتاجون الكونجرس بـ"تعليق" تسليم المساعدة العسكرية لكييف بعد 90 دقيقة من المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين ترامب وزيلنسكي في 25 يوليو.

وطلب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الإثنين بتضمين قائمة الوثائق التي سيتولى مجلس الشيوخ مراجعتها هذه الرسالة الإلكترونية.

وهاجم شومر ماكونل في رسالة وجّهها إلى أعضاء مجلس الشيوخ جاء فيها أن "زعيم الغالبية يشير إلى أن على مجلس الشيوخ أن يبدأ المحاكمة وأن يقرر لاحقاً استدعاء الشهود من عدمه أو طلب الحصول على وثائق".

وتابع شومر أن "الأثر الفعلي لهذه المقاربة سيكون إغلاق المجال أمام إمكانية الحصول على هذه الأدلة لأنه سيكون قد فات الأوان".

وبالإضافة إلى تهمة استغلال السلطة صادق النواب على إطلاق إجراءات عزل ترامب بتهمة عرقلة تحقيق مجلس النواب في هذه القضية.