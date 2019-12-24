إسرائيل توسع مساحة الصيد في بحر غزة

أعلنت الاحتلال الاسرائيلي إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً ابتداءً من صباح الثلاثاء.

وأكدت نقابة الصيادين الفلسطينيين هذه الخطوة حيث سيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها اعتباراً من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء.

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وكانت إسرائيل قد قلّصت مساحة الصيد الى 10 أميال الخميس بسبب إطلاق صواريخ من غزة.