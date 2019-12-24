أمريكا تحذر بريطانيا من استخدام منتجات "هواوي" في شبكاتها

وقال إن مثل هذه الخطوة ستشكل خطرًا على أجهزة الاستخبارات السرية البريطانية، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.

وأضاف أوبراين لمجلة فاينانشيال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء "إنهم سوف يسرقون فقط أسرار الدولة بالجملة، سواء كانت أسرارًا نووية، أو أسرارًا بريطانية من MI6، أو MI5".

وأعلن أوبراين، أن الناس في أوروبا واليابان ونيوزيلندا وأستراليا بدأوا في فهم المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة ضد هواوي.

وتضغط الولايات المتحدة على الدول حتى لا تمنح هواوي الوصول إلى شبكات الجيل الخامس وادعت أن بكين قد تستخدم معدات الشركة للتجسس، وهو ما نفته الشركة الصينية مرارًا وتكرارًا.

وفي مايو، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية، واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي.

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أضافت إدارة ترامب أيضًا هواوي إلى قائمتها السوداء التجارية في مايو، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي.

وأن المسألة ما إذا كان من الممكن أن تحتوي معدات "هواوي 5G" على أبواب خلفية تسمح بالوصول إلى التجسس الصيني، فقد قسمت الدول في شبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتي تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.

واتخذت بريطانيا سابقًا خطًا أقل ثباتًا مقارنة بالدول الأخرى في المجموعة، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام منتجات هواوي في المناطق الأقل حساسية.

ولم يرد تعليقًا من "هواوي" على الفور للتعليق اليوم الثلاثاء.