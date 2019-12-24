كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن رئيس ووزراء الحكومة الكويتية الجديدة، أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وبعد أداء اليمين، قال رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح: "الحكومة تتعهد بمحاربة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية وستقدم برنامج عملها خلال مدة أقصاها 3 أسابيع".

وأضاف رئيس الحكومة الكويتية: "برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبه الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية".

وأكد الصباح أن الحكومة تمد يدها للتعاون مع مجلس الأمة إلى أبعد مدى.

وأصدر أمير الكويت، الثلاثاء الماضي، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وأدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في اليوم ذاته.

Advertisements

وقدم رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة للأمير، التي ضمت نائبين لرئيس الحكومة، هما الشيخ أحمد منصور الصباح وزير الدفاع، وأنس الصالح وزير الداخلية.

وجرى تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية، وخالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، وخالد الروضان وزير للتجارة والصناعة.

وضمت التشكيلة ثلاثة عناصر نسائية، هن: غدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ومريم العقيل للمالية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزارة الدولة للإسكان.

يأتي ذلك، بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد إثر اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، وطلبات استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.