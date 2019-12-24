كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تفرج عن قوارب الصيد اليابانية المحتجزة لديها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس الوزراء الياباني "يوشيهاي سوجا"، إن روسيا أفرجت اليوم الثلاثاء عن خمسة قوارب صيد يابانية احتجزت الاسبوع الماضي بالقرب من الجزر التي تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان مضيفًا أن جميع أفراد الطاقم في صحة جيدة.

وقالت الحكومة اليابانية، إن القوارب كانت تصطاد الأخطبوط بالقرب من الجزر المتنازع عليها عندما احتجزتها سفن روسية في 17 ديسمبر للتحقيق في شكوك بانتهاكها اتفاقيات الصيد.

وقال سوجا في مؤتمر صحفي دوري "السفن الخمس وأفراد الطاقم الـ 24، غادروا إلى نيمورو، هوكايدو، في حوالي الساعة 10:00، في إشارة إلى ميناء في الجزيرة الشمالية الرئيسية باليابان.

وأضاف، من المتوقع أن يصلوا إلى نيمورو هذا المساء، وفي الوقت الحالي، لا توجد مشكلة في صحة أفراد الطاقم.

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ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول في حرس الحدود الروسي قوله إن الإفراج جاء بعد أن دفعت الطواقم غرامة قدرها حوالي 6.4 مليون روبل (103 آلاف دولار) أمرت بها محكمة روسية يوم الاثنين لانتهاكها لوائح بشأن حجم السفينة التي يمكن للسفن اليابانية نقلها.

وبعد الاعتقالات، قال سوجا، إن الطواقم لم يرتكبوا أي خطأ وأن عملية الاستيلاء غير مقبولة.

وتطالب اليابان بسلسلة من الجزر التي تسيطر عليها روسيا قبالة إقليم هوكايدو الشمالي، والتي تسميها المناطق الشمالية.

وعُرفت هذه الجزر المعروفة في روسيا باسم الكوريل الجنوبيين من قبل الجيش السوفيتي في ذلك الوقت في أيام الحرب العالمية الثانية. ومنع النزاع حول الجزر قبالة روسيا واليابان من توقيع معاهدة سلام رسمية.