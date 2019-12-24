كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتوعد إسرائيل: ستندم على جرائمها في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، إسرائيل ردًا على اعتدائتها غير القانونية في سوريا.

وقال ولايتي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية: "عاجلا أم آجلا سنرد على غارات إسرائيل وجرائمها في سوريا".

وأضاف: "الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة لا يمكن أن تمر من دون رد".

وتابع: "إسرائيل ستندم على جرائمها"، حيث ستتصدى "المقاومة في سوريا ولبنان للجرائم الأمريكية والإسرائيلية"، مضيفا أن "حزب الله سيسوي إسرائيل بالتراب إذا هاجمت لبنان".

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وأشار ولايتي، إلى أن الكيان الإسرائيلي عاجز ولا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران، وتصريحات مسؤوليه بهذا الشأن "مجرد دعاية".

وقد أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الأحد، بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى "ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق".

كما أعلنت وكالة "سانا" أن مضادات الجيش السوري تصدت لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري وسط سوريا، وأسقطت اثنتين فوق مدينتي سلمية وجبلة غربي البلاد.