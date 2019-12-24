كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليون يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة بسبب الحرائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب ناخبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالاستقالة، بعدما تبين أنه كان يقضي عطلته في هاواي.

وفشل سكوت موريسون، في عودته إلى البلاد بسبب الانتقادات.

كما طالب الناخبون، بقيادة تليق بوقت الأزمة، وانتقدوا مع بعض المحررين السياسيين الأستراليين رفض موريسون التعامل على نحو أكثر حزما مع مشكلة تغير المناخ، كما نقلت وكالة "رويترز".

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وواجه موريسون سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى رسمه على هيئة كائن مشوه يجلس في غابة محترقة يوم عيد الميلاد، ويقدم كتلة من الفحم يصفها بأنها "ثمينة" لبطل خارق يدعى "رجل الهراء".

وكانت بعض الوسوم (هاشتاج)، ومنها #لست رئيس وزرائي و#موريسون يجب أن يرحل، انتشرت على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، ضمن الأكثر تداولا في أستراليا بعد نشر مقطع مصور لمتطوعة في الإطفاء تدعى "جاكي" وهي تصافح موريسون وتقول "لست رئيس وزرائي".

ودفعت هذه التغريدة موريسون لإصدار توضيح، اليوم الثلاثاء، حيث كتب على تويتر: "بالفعل مزحت جاكي معي أمس، أنا لست رئيس وزرائها وإنما بوريس جونسون لأنها بريطانية".