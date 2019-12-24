ثلاث نقط للميثاق الأخلاقي للجنة “بنموسى”.. لا أجر ولا امتياز والأعضاء ملزمون بالحياد

حددت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ثلاث نقط رئيسية لميثاقها الأخلاقي، والذي يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها.

وتتعلق النقطة الأولى، باشتغال أعضاء اللجنة بشكل “تطوعي، على أن “لا يتسلمون أي أجر أو امتياز كيفما كان نوعه، نظير مشاركتهم في أعمال اللجنة”.

ويتعهد الأعضاء بإخبار الرئيس في حالة إمكانية وجود تضارب للمصالح أثناء مشاركتهم في أعمال اللجنة.

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وتقول اللجنة، إن النقطة الثامية من الميثاق، تؤكد على أن “عمل اللجنة تشاركي ويبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي، حيث يؤكد الميثاق على الاستماع لكل الأفكار بدون أحكام قيمة تجاهها”.

خلال جلسات الاستماع، يلتزم أعضاء اللجنة بـ”الحياد وبالانفتاح وبعدم إبداء أحكام مسبقة أو مواقف تجاه الجهات المستمع لها”، بحسب النقطة الثالثة من الميثاق.

وكانت اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، أعلنت اليوم الثلاثاء، خطوات عملها الجديدة، وقالت إنه، ابتداءً من 2 من شهر يناير المقبل، ستبدأ في الاستماع للمؤسسات، والقوى الحية للأمة.وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.