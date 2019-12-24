موندو ديبورتيڤو: نيمار مستعد للتصالح مع البارصا

قالت صحيفة “موندو ديبورتيڤو” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن النجم البرازيلي “نيمار دا سيلفا” على استعداد للتوصل إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني بخصوص الدعاوى القضائية، في حالة واحدة.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن “نيمار دا سيلفا” يتعهد بالتصالح مع فريقه السابق إذا تعهد الفريق الكطالوني بضمه، وعودته إلى “كامب نو” مقابل حصوله على راتبه القديم.

وكان اللاعب المنتقل من بطل إسبانيا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، صيف 2017، مقابل 222 مليون أورو، اتهم البارصا بعدم دفع جزء من راتبه عند مغادرته الفريق، ناهيك عن اتهامه النادي بالتصرف بسوء نية، والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه في كشوفات بطل فرنسا.

وإضافة إلى مطالبته برشلونة بدفع 3.5 مليون أورو، رفع “نيمار” دعوى قضائية ضد الفريق، لعدم حصوله على المنحة الكاملة لتجديد عقده، صيف 2017، على الرغم من انتقاله إلى النادي الباريسي.