قبل مواجهة الرجاء.. شبيبة القبائل يستعيد 5 عناصر من الإصابة

يواصل فريق شبيبة القبائل الجزائري استعداداته للمباراة المرتقبة، التي ستجمعه، الجمعة المقبل، بالرجاء الرياضي على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية للمملكة، ضمن ثالث جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت تدريبات الشبيبة عودة خمسة لاعبين إلى الانخراط في مِران الفريق، تحضيرا لمواجهة النسور الخضر، بعدما غيبتهم الإصابة عن اللقاء الأخير أمام نجم مقرة، السبت الماضي، في الدوري الجزائري.

وتنفس الفرنسي “هوبير فيلود”، مدرب شبيبة القبائل، الصعداء، بعد انضمام نبيل سعدو، وتوفيق عدادي، وعبد الصمد بونوة، وعبد الواحد بلغربي، ثم وليد بن شريفة، في التدريبات الجماعية لفريقه، الذي يعول على جاهزية كل عناصره من أجل العودة بنتيجة إيجابية من الدارالبيضاء.

ويحتل الفريق الجزائري المركز الثاني في المجموعة بمجموع 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن ممثل كرة القدم الوطنية، بينما يتصدر الترجي التونسي الترتيب بـ6 نقاط، في حين يتذيل فيتا كلوب الكونغولي المجموعة برصيد خالٍ من النقاط.

يذكر أن شبيبة القبائل ارتقى إلى الرتبة الرابعة في الدوري الجزائري، بعد تغلبه بثلاثية نظيفة على نجم مقرة، رافعا رصيده إلى النقطة 21، متخلفا بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد، المتصدر، علما أن للشبيبة مباراتين ناقصتين.