تمديد اعتقال 3 طلاب عرب عثر على سلاح بحقيبة أحدهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 3 طلاب في الـ17 عاما من أعمارهم، من إحدى القرى العربية في الجليل، شمالي البلاد، وأحالتهم للتحقيق بشبهة حيازة أسلحة والتجارة بها.

ووفقا للشرطة فإنها عثرت على سلاح من نوع "كارلو غوستاف" ومشط ذخيرة، داخل حقيبة مدرسية بين الكتب والدفاتر، وذلك خلال تفتيش سيارة، قبل يومين.

هذا، ومددت محكمة الصلح في حيفا اعتقالهم في وقت لاحق، لغاية يوم غد الأربعاء، على ذمة التحقيقات الجارية.