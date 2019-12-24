شكرا لقرائتكم خبر عن اشهار مبادرة هويتي في عدن برعاية المجلس الإنتقالي الجنوبي.. صور والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

جرى اليوم في العاصمة عدن، إشهار مبادرة "هويتي"، في حفل نظمه مركز رؤى للدراسات، تحت شعار "لن نفرط في معالمنا و آثارنا"، برعاية كريمة من المجلس الانتقالي الجنوبي .



وفي الحفل، أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، أن هذه المبادرة تتطلب منا الوقوف وقفه رجل واحد للحفاظ على الموروث التاريخي للعاصمة الجنوبية عدن، كونها مدينة السلام والتعايش واحتضنت الجميع بمختلف أجناسهم أعراقهم".

ونوّه بن بريك بأنه لابد على الجميع المشاركة في حماية تاريخ عدن الحضاري، معتبراً أن الهجوم على الآثار و المعالم التاريخية هو إرهاب على التاريخ الحضاري لشعبنا، مشدداً على أن "عدن لا تستحق أن يحدث لها كل ذلك".

ودعا رئيس الجمعية الوطنية جميع أبناء الجنوب للوقوف وقفة رجل واحد ضد كل من يحاول العبث بتاريخ عدن و هدم معالمها، مؤكدا أن ما يجري في عدن هو ضمن التآمر على شعب الجنوب وعلى تراث عدن من موروث طيب يُفتخر به.

وأكد الواء بن بريك أن قيادة المجلس الانتقالي شاركت في مشاورات جدة ووقعت على اتفاق الرياض، انطلاقاً من حرصها على قضية الجنوب لتحقيق الأهداف السامية و الحفاظ على أمن و استقرار الجنوب .

وسياق حديثه، أعلن اللواء بن بريك عن قرب انعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية، مشيراً إلى أنها ستكون في نهاية شهر يناير من العام المقبل، وسيتم فيها مناقشة العديد من القضايا الشائكة التي يعاني منها شعبنا في الجنوب .

وكانت الدكتورة جاكلين منصور، رئيسة مركز رؤى للدراسات، قد افتتحت حفل الإشهار بكلمة رحبت من خلالها بجميع من حضر وشاركهم حفل إشهار مبادرة "هويتي" التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الآثار و المعالم والتاريخية في تعميق الهوية الجنوبية.

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وأشارت جاكلين إلى أن "عدن هي ملتقى الحضارات في الشرق والغرب، حيث تمتلك هذه المدينة على العديد من السمات الطبيعية التي تجعلها ثريّة على مر التاريخ مما يجعلها تنافس المدن العظيمة".

وأكدت جاكلين أن هناك أيادٍ خفية تهدف لطمس الثروة الوطنية المستدامة، وخدش منظر المدينة الجميل، وقد بادر مركز "رؤى" لإطلاق مبادرة "هويتي" للحفاظ على تراث عدن .

ودعت جاكلين جميع منظمات المجتمع المدني للدفاع على ما تبقى من معالم تاريخية، كونها البداية الأولى لاستعادة الحضارة التاريخية لعدن التي حاول الأعداء طمسها منذ زمن .

وفي حفل الاشهار قدم الدكتور عبدالكريم محمد العراشي، رئيس الإدارة السياسية والاجتماعية بمركز رؤى، تناولت ما تتعرض له الآثار في عدن من هجوم ممنهج عبث بمعالمها وآثارها .

وتضمنت الورقة نتائج العبث بآثار عدن عبر هدم المعالم التاريخية والاستيلاء على مساحات والمتنافسات ونهب الآثار و المتاجرة بها و الترميمات الخاطئة للمعالم التاريخية .

وقدم الدكتور محمد بن هاوي باوزير أستاذ التاريخ في جامعة عدن، ورقة عمل تضمنت واقع التراث المعماري في عدن قبل حرب 2015، وأثناء الحرب وبعدها و تعرض معالم عدن التاريخية للعبث و التدمير الممنهج .