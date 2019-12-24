شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي" قلقة من تطورات أزمة "قانون الجنسية" بالهند والان نبدء بالتفاصيل
وجددت دعوتها إلى ضمان سلامة الأقلية المسلمة وإلى حماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند.
وأكدت المنظمة مجدداً على الأهمية الحاسمة التي يكتسيها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة ،التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز, مشيرة في هذا الصدد إلى أن أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وقد تكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة.
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