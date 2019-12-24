شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 مدنيين بينهم 5 أطفال في غارات روسية على إدلب والان نبدء بالتفاصيل

سقط ثمانية مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال قتلى ، نتيجة غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا تؤوي نازحين. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي وأن القتلى نازحون لجأوا إلى قرية المدرسة ونواحيها.

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