أكدت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، الثلاثاء، أن كتلتها ليس لديها أية مشكلة أو خشية سواء تم اعتماد الدوائر المتعددة او الدائرة الواحدة بالانتخابات المقبلة، لكنها قالت إن الدوائر المتعددة "تحجم" دور عضو البرلمان.
وأضافت الدليمي، أن "الديمقراطي الكردستاني كانت ملاحظاته على المبدأ وليس لديه أي مشكلة أو خشية سواء تم اعتماد الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة، ولدينا قواعد جماهيرية واسعة والثقة الكاملة بتلك الجماهير في داخل الإقليم وفي خارجه".
وتابعت، أن "القوى السياسية سواء اعتمدت أي خيار فنحن لا نعترض عليه طالما كانت الأغلبية تسير باتجاه هذا الخيار"، مشددة على أن "نواب الديمقراطي حضروا إلى البرلمان قبل موعد جلسة الأمس بساعة بانتظار اكتمال النصاب والتصويت على القانون لكن تغيب أطراف أخرى حال دون انعقاد الجلسة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة عن الديمقراطي: لا نخشى الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.