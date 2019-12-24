نائبة عن الديمقراطي: لا نخشى الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة

وقالت الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال النقاشات على قانون انتخابات مجلس النواب والمتعلقة بالمادة 15 تنصب باتجاه الدائرة الواحدة على اعتبار أن الدوائر المتعددة تحجم دور عضو البرلمان ولا تعطيه صلاحية أن يمثل الجماهير في العراق أو المحافظة ككل".وأضافت الدليمي، أن "الديمقراطي الكردستاني كانت ملاحظاته على المبدأ وليس لديه أي مشكلة أو خشية سواء تم اعتماد الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة، ولدينا قواعد جماهيرية واسعة والثقة الكاملة بتلك الجماهير في داخل الإقليم وفي خارجه".

وتابعت، أن "القوى السياسية سواء اعتمدت أي خيار فنحن لا نعترض عليه طالما كانت الأغلبية تسير باتجاه هذا الخيار"، مشددة على أن "نواب الديمقراطي حضروا إلى البرلمان قبل موعد جلسة الأمس بساعة بانتظار اكتمال النصاب والتصويت على القانون لكن تغيب أطراف أخرى حال دون انعقاد الجلسة".