استطلاع لهيئة النزاهة: قطاعات التعيينات والصحة الأكثر فساداً

وقالت دائرة البحوث والدراسات في الهيئة، عبر بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها أجرت استطلاعاً للرأي، للتعرف على آراء المواطنين بشأن قطاعات الدولة التي تشهد فساداً أكثر من غيرها، مبيِّنةً أنَّ القطاعات التي تم اختيارها لاستطلاع الآراء حولها شملت التربية والتعليم والصحة والبيئة والخدمات العامة والعقود الحكومية والتعيينات.وأوضحت الدائرة أن نسبة 42,58% من الأشخاص الذين استطلعت آراءهم أكدوا أن قطاعي التعيينات والصحة والبيئة هي الأكثر فساداً، وأشار40,83% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الفساد في العقود الحكومية أكثر من غيره، فيما لفت 36,24% منهم إلى قطاع الخدمات العامة، أما نسبة من حدَّد قطاع التربية والتعليم أنه الأكثر فساداً فبلغت 31,44%.

وبينت أن دوائر التعليم والعلاقات العامَّة والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّـة شاركت بتنفيذ الاستطلاع ميدانياً.

