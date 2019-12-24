2019-12-24 | 11:03 1,887 مشاهدة رئاسة البرلمان سلمت رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الاكبر، تضمن ان تحالف البناء هو الكتلة الاكبر. فمن سيكون رئيس الوزراء الجديد؟ وهل من تدخلات خارجية إبان هذا الموضوع؟ وما موقف الولايات المتحدة من هذا الأمر؟ أسئلة كثيرة تطرح... تجدون الاجابات عليها في الفيديو غراف المرفق من برنامج المناورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الكتلة الأكبر حُسمت... ماذا بعد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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