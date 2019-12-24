إيقاف لاعب بحريني 10 مباريات بسبب العنصرية

2019-12-24 | 11:02
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف سيد مهدي باقر مدافع البحرين عشر مباريات، بسبب "سلوك تمييزي" في مباراة منتخب بلاده، أمام هونج كونج في تصفيات كأس العالم.
والتقطت كاميرات التلفزيون باقر وهو يوجه إشارة عنصرية بعينه إلى جماهير هونج كونج بعد التعادل دون أهداف في مباراة أقيمت في 14 تشرين الثاني الماضي.
واتخذ "فيفا" إجراءات انضباطية بحق باقر الشهر الماضي، وأعلن تغريم اللاعب البحريني 30 ألف فرنك سويسري كما حذره من تكرار هذا السلوك.
ويأتي الإيقاف بعدما أعلن "فيفا" في تموز الماضي، أنه ضاعف الحد الأدنى لعقوبة الإيقاف بسبب السلوك العنصري لتصل إلى عشر مباريات.
واتخذ "فيفا" إجراءات انضباطية بحق باقر الشهر الماضي، وأعلن تغريم اللاعب البحريني 30 ألف فرنك سويسري كما حذره من تكرار هذا السلوك.
ويأتي الإيقاف بعدما أعلن "فيفا" في تموز الماضي، أنه ضاعف الحد الأدنى لعقوبة الإيقاف بسبب السلوك العنصري لتصل إلى عشر مباريات.
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