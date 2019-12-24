7 قتلى في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية شمالي أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الثلاثاء، مقتل سبعة جنود في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية شمالي البلاد، غداة مقتل جندي أمريكي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "الهجوم استهدف قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت آباد في ولاية بلخ بالقرب من الحدود مع أوزبكستان".

والقاعدة تستخدم مناصفة بين الجيش والإدارة الوطنية للأمن (الاستخبارات الأفغانية).

وأوضحت أنه "نتيجة لهذا الهجوم قتل سبعة جنود في الجيش الأفغاني وجرح ثلاثة آخرون. كذلك أصيب ثلاثة من موظفي المديرية الوطنية للأمن بجروح".

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ويأتي الهجوم غداة إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم قتل فيه جندي أمريكي في إقليم قندوز بشمال أفغانستان.

وأكدت الحركة أن عددا من العسكريين الأمريكيين والأفغان أيضا جرحوا في هذا الهجوم.

كما أعلنت أنها قامت "بتفجير آلية أمريكية في شار دارا في إقليم قندوز"، ما أدى لمقتل الجندي الأمريكي.

وقتل عشرون جنديا أمريكيا على الأقل خلال عمليات في أفغانستان خلال العام الجاري، بمن فيهم العسكري الذي سقط الإثنين.

ويشن الجيش الأفغاني هجمات مستمرة ضد حركة "طالبان" التي كثفت من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق للمشاركة في الحكومة المقبلة.