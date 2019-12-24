البرلمان العراقي يرد على رئيس الجمهورية بشأن "الكتلة الأكبر"

رد البرلمان العراقي، الثلاثاء، على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الخاصة بترشيح رئيس للوزراء.

وذكرت "السومرية نيوز" أن رئاسة البرلمان سلمت، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب".

ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع، أن "جواب رئاسة البرلمان تضمن أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر وفقا لكتاب صادر بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2018".

والأحد، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارا يلزم الرئيس برهم صالح بتكليف رئيس الحكومة الجديدة من الكتلة النيابية الأكبر خلفا لعادل عبد المهدي.

وقالت المحكمة: بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25 مارس/آذار 2010، أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف مرشح (من الكتلة النيابية الأكبر) بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور (العراقي) وخلال المدة المحددة فيها.

Advertisements

وذكر مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية" أنه فيما كان جواب المحكمة الاتحادية بخصوص الكتلة الأكبر غير دقيق بتسمية من هي الكتلة أرسل صالح خطابا إلى البرلمان لتسمية الكتلة الأكبر.

وتحالف البناء يعد الكتلة البرلمانية الأكبر (150 مقعدا من 329)، ويضم كلا من "ائتلاف الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وجزءا من "ائتلاف النصر" يقوده فالح الفياض المنشق عن حيدر العبادي.

كما يضم "كتلة القرار" بزعامة خميس الخنجر، و"الجماهير" برئاسة محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، ومجموعة كتل أخرى مثل "الأنبار هويتنا" و"صلاح الدين هويتنا" و"إرادة" و"بابليون" و"كفاءات".

وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته من منصبه نهاية الشهر الماضي، إلى مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقبِلَ مجلس النواب العراقي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، استقالة عبد المهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطالب المتظاهرون في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.