اقتحامات إسرائيلية جديدة لـ"الأقصى" واعتقال 32 فلسطينيا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التواصل، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال 32 فلسطينياً بأماكن مختلفة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن 211 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأضافت، أن من بين المقتحمين العضو السابق في الكنيست عن حزب الليكود اليميني الحاخام يهودا غليك.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ما يعرف بعيد الأنوار (الحانوكاه) اليهودي الذي بدأ أمس الإثنين ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي سلمت 10 من المصلين في المسجد الأقصى استدعاءات للتحقيق.

وعادة ما تنتهي التحقيقات بتسليم المصلين أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى لفترات تتفاوت ما بين أيام وأسابيع.

في الوقت نفسه، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا في مدينة القدس الشرقية، فجر اليوم، في وقت هدمت فيه منزلا من طابقين.

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وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية داهمت بلدة العيسوية في مدينة القدس الشرقية المحتلة واعتقلت 13 فلسطينيا.

وكانت بلدة العيسوية شهدت مساء أمس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.





وتشهد بلدة العيسوية منذ عدة أشهر اقتحامات متواصلة من قبل قوات الاحتلال ترافقها عمليات اعتقال وتنكيل وهدم منازل.

وفي هذا الصدد، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلا من طابقين قيد الإنشاء بداعي البناء غير المرخص. ويعود المنزل للمواطن جمال عليان.

وكثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العامين الماضيين من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.

وبموازاة ذلك فقد صعدت الحكومة الإسرائيلية من عمليات البناء الاستيطاني في المدينة.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال فجر اليوم 8 فلسطينيين بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية وفلسطينيا واحدا في محافظة نابلس و7 في محافظة الخليل و3 ببيت لحم جنوبي الضفة؛ بداعي الاشتباه بالمشاركة في فعاليات مناهضة.