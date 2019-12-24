شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اتفاق سعودي كويتي بشأن تقسيم المنطقة المحايدة النفطية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 وقعت الكويت والسعودية اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة "المحايدة" (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم،

Advertisements وقالت وكالة "كونا" إن الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة "المحايدة" النفطية.

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