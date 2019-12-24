الكويت والسعودية توقعان اتفاقا لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

وقعت ​الكويت​ و​السعودية​ اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما. وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء "كونا"، اليوم الثلاثاء، بأن"الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم". وتمثل "المنطقة المقسومة" أو "المحايدة" على الحدود نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة. وتوقف العمل في حقل الخفجي، الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا في تشرين الاول 2014. كما توقف الإنتاج في حقل الوفرة في ايار 2015. وكان إنتاجه يناهز 200 ألف برميل يوميا.

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