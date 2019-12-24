خارجية روسيا: اتفاق مع تركيا على المساهمة في الحل السريع للأزمة بليبيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن مشاورات بين الخبراء الروس والأتراك عقدت بشأن ​ليبيا​، حيث اتفق الطرفان على المساهمة في حل سريع للأزمة في البلاد.

وأضافت "ترأس الوفد الروسي الحكومي المشترك الممثل الخاص للرئيس الروسي في ​الشرق الأوسط​ و​أفريقيا​، نائب وزير الشؤون الخارجية ل​روسيا​ ​ميخائيل بوغدانوف​، وتراس الوفد التركي نائب وزير خارجية جمهورية تركيا".

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية ​الشيشان​، ليف دينغوف، قد صرح، أمس، بأن روسيا قد تصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا، مؤكدا أن روسيا لديها نفوذ بحيث تمتثل الأطراف المتصارعة للاتفاقات.